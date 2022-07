Putin spune că Gazprom îşi va îndeplini „în totalitate” obligaţiile

07:40

Marea Britanie va avea cea mai călduroasă zi din istorie, cu temperaturi care vor atinge marţi până la 42C (107,6). Luni, în Suffolk s-a atins o temperatură maximă de 38,1 C, cu puţin sub recordul britanic de 38,7 C stabilit în 2019. Ţara Galilor s-a confruntat cu cea mai caldă zi înregistrată vreodată, 37,1 C.