NM Espresso: despre «timpurile complicate» în Republica Moldova, «garanțiile de pace» pentru regiunea transnistreană și despre noul «val de minări» în Chișinău

17:30

​Comisia Europeană a semnat luni un acord cu Azerbaidjanul pentru a dubla importurile de gaze naturale din această fostă republică sovietică la cel puțin 20 de miliarde de metri cubi pe an până în 2027, relatează Hotnews. Bruxellesul încearcă să caute furnizori alternativi pentru a renunța la aprovizionarea din Rusia de care Europa este foarte […] The post UE a găsit alternativă pentru gazul rusesc. Acord istoric semnat cu Azerbaidjanul appeared first on NewsMaker.