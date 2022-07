Un incendiu a izbucnit pe strada Andrei Doga din Chișinău

13:30

După un an de guvernare pro europeană deputatul Bogdan Țîrdea consideră că activitatea Guvernului este o catastrofă. Politicianul a oferit și câteva exemple spre ce trebuie să tindă actualul executiv. „Am avut 559 de întreprinderi, unde sunt acum ? Am avut cea mai mare uzină de televizoare. Ce este cu ea acum? Cea mai mare uzină ... Ce cred deputații din opoziție despre activitatea ”Guvernului Gavrilița” The post Ce cred deputații din opoziție despre activitatea ”Guvernului Gavrilița” appeared first on Politik.