ULTIMA ORĂ: VIDEO Explozie la barajul Hoover din Statele Unite

11:20

Premier ceh: UE nu va reduce importul de gaze. Mai multe ţări depind de el Uniunea Europeană pregăteşte un al 7-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, dar este deja clar The post ULTIMA ORĂ: Planul european pentru un embargo pe gazul rusesc a căzut first appeared on NEXTA.