Negocierile privind exportul de cereale din Ucraina: Putin spune că există progrese și îi mulțumește lui Erdogan

#ROOFOFFLINE Unbeathen Paths, care s-a desfășurat în data de 12 iulie, pe acoperișul Kentford, a adunat laolaltă peste 100 de oaspeți. Speakerii evenimentului ne-au povestit despre experiențele pe care le-au acumulat, pornind pe căi nebătătorite și deloc ușoare spre realizarea visurilor îndrăznețe. Am schimbat două vorbe-trei cu cei prezenți la eveniment, ne-am distrat copios, am pus cortul pe acoperiș, am mâncat gustos și am băut câte un pahar de vin bun șau o bere răcoritoare, am fredonat muzică de suflet, acompaniați de chitare, am privit un film de excepție și... am contemplat apusul. Asta, așa, dacă e să povestim „pe repede”. Vedeți, în continuare și filmul despre #ROOFOFFLINE Unbeathen Paths.