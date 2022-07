Rusia va avea „cerințe mai dure” în discuțiile cu Kievul

17:10

Dezastru dupa dezastru, oamenii părăsesc tara pe un capăt iar cei care rămân, se întreaba îngroziți cum vor trai. Intr-o postare pe pagina sa din rețelele de socializare, primarul general, Ion Ceban a declarat ca incompetenta guvernării este pusa pe seama populației. “De aproape 6 ori a crescut prețul la Gaz, doar într-un singur an. [...] The post Ceban: ”Unde sunt acțiunile și planurile strategice despre care tot vorbește PAS? appeared first on politics.md.