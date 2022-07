Ce clauză de reziliere i-au stabilit cei de la AS Roma lui Paulo Dybala!

Ce clauză de reziliere i-au stabilit cei de la AS Roma lui Paulo Dybala! Paulo Dybala (28 de ani) s-a despărțit de Juventus la finalul sezonului trecut, dar urmează să semneze curând cu următoarea sa echipă. Argentinianul a ajuns la un acord cu AS Roma. Jose Mourinho l-a convins pe Dybala să semneze cu AS Roma. Astfel, Paulo Dybala va fi jucătorul celor de la AS Roma pentru următoarele trei sezoane, dar va avea opțiune de prelungire pentru încă un an. În capitala Italiei, atacantul argentinian v...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md