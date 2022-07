La Soroca a început reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie

14:30

Fostul deputat Sergiu Sîrbu, cercetat penal pentru îmbogățire ilicită, este liberat provizoriu sub control judiciar. Informația a fost confirmată pentru NM de către Mariana Cherpec, reprezentanta Procuraturii Generale. Până în iunie, acesta s-a aflat în arest la domiciliu. „Pe 23 iunie 2022, Curtea de Apel Chișinău i-a aplicat lui Sergiu Sîrbu măsura preventivă sub formă