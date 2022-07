UPDATE // Focuri de armă în apropierea vilelor guvernamentale de la Holercani. Un bărbat, transportat la spital

15:40

Valul de căldură care persistă de zile bune în Europa a adus în premieră temperaturi de peste 40 de grade C în Marea Britanie, ceva ce părea imposibil până acum 10-15 ani. Temperaturile vor mai crește în cursul zilei de marți, maxima absolută putând trece de 42 C, scrie Hotnews. Recordul s-a produs la ora 12.50 (14.50 ora României( la aeroportul Heathrow: +40,2 C, scrie The Guardian. Recordul de căldură era, până acum, de +38,7 C, stabilit pe 25 iulie 2019 la Cambridge University (Botanic Garden...