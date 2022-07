Un moldovean a trecut înot Prutul pentru a întâlni prietenii din Iași „cunoscuți de pe o reţea de socializare”

14:20

Grănicerii ucraineni au depistat în regiunea Odesa, în apropierea frontierei cu Republica Moldova, o țeavă prin care era transportat ilegal alcool etilic din țara noastră. Țeava era ascunsă sub pământ și conducerea spre locuința unui ucrainean de 32 de ani. Alcoolul era transportat în Ucraina din regiunea transnistreană. În urma perchezițiilor, la care au participat […] The post (VIDEO) Grănicerii ucraineni au depistat o țeavă ilegală care unea Republica Moldova cu Ucraina appeared first on NewsMaker.