22:00

Gazprom a vorbit despre recordul zilnic pentru livrările de gaz către China prin gazoductul Power of Siberia. Mesajul corespunzător a fost publicat pe canalul Telegram al companiei.Pe 17 iulie, a fost stabilit un nou record istoric pentru volumul zilnic al livrărilor de gaz rusești către China prin gazoductul Power of Siberia.{{616373}}Se observă că livrările sînt efectuate în baza unui co