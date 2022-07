România va cumpăra submarine și elicoptere franceze

09:10

Nicolae Ciornii vine la Total Sport Total Sport va avea in aceasta seara un invitat special. In platoul emisiunii va fi prezent Nicolae Ciornii, patronul clubului Zimbru Chisinau. Zimbru a fost la un pas de retrogradare in sezonul trecut. A fost nevoita sa joace barajul pentru a se mentine pe prima scena a fotbalului moldovenesc. In aceasta vara echipa iarasi a suferit schimbari enorme. Despre toate astea ne va povesti omul care a investit in Zimbru din 1991 incoace. Nicolae Ciornii ne va mai sp...