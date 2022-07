S-a pornit cu acte false peste hotare și a propus oamenilor legii 100 de euro mită. Tânăr reținut de CNA la frontieră

14:10

Exporturile moldovenești înregistrează un record absolut pentru Republica Moldova. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, valoarea comerțului exterior aproape că s-a dublat, față de aceeași perioadă a anului trecut și a ajuns la 416 milioane de dolari. Potrivit expertului Veaceslav Ioniță, principalii factori care au favorizat creșterea sunt roada bună de anul trecut, dar și faptul că mărfurile din stânga Nistrului sunt exportate ca fiind producție a Republicii Moldova.Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în luna mai 2022, exporturile moldovenești au ajuns la 416 milioane de dolari, cifra fiind de 2,1 ori mai mare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Statisticile mai arată că exporturile de mărfuri autohtone, în lunile ianuarie-mai au constituit 77%, fiind în creștere de 1,8 or, față de perioada similară din anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 56,8%.Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că este un record absolut pentru Moldova, lucru care se explică prin trei factori. ”Primul este creșterea exporturilor producției agricole, care în anul 2021 a înregistrat o creștere fără precedent în istoria țării. Al doilea factor este producția agricolă din stânga Nistrului, care este exportată ca producție a Republicii Moldova. Iar cel de-al treilea factor este re-exportul producției din Ucraina, care a contribuit la creșterea record a exporturilor moldovenești”. În opinia expertului, în acest an, exporturile pot ajunge ușor la 4,5 miliarde de dolari, dacă autoritățile vor duce o politică activă de integrare a agenților economici din stânga Nistrului în spațiul economic unic național.Și reprezentanții Federației Naționale a Fermierilor susțin că, în acest an, exporturile au crescut, comparativ cu anii precedenți.VASILE MÎRZENCO, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor: „În primul rând, în anul acesta, au crescut și prețurile la produse și acesta tot este un factor care condiționează majorarea exporturilor, dar și ca volume fizice au crescut la unele poziții. Mai ales la cereale, la floarea soarelui, dar și la unele specii de fructe”.Șeful reprezentanții Ministerului Agriculturii ne-au spus că, anul trecut, au fost înregistrate recolte record, fapt ce a permis creșterea exporturilor.VEACESLAV GRIGORIȚĂ, șef Direcția politici în sectorul vegetal, MAIA: „La recolta de grâu am avut în jur de un milion 530 mii de tone, porumb am avut aproape trei milioane de tone, am avut o recoltă foarte bună la mere - peste 650 de mii de tone. De aceea, acest fapt, a permis producătorilor agricoli să exporte și mai mult ca cantitate, inclusiv ca valoare”.Potrivit Biroului Național de Statistică, în ianuarie-mai 2022, principalele destinații pentru exporturile de mărfuri moldovenești au fost: România, Italia, Turcia, Ucraina, Germania, Federația Rusă, Bulgaria, Elveția, Polonia și altele.