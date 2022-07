Macedonia de Nord și Albania încep astăzi negocierile de aderare la Uniunea Europeană

15:30

Cel puțin 20 persoane au murit într-un atac cu rachetă asupra Vinnytsa, în centrul Ucrainei, iar aproximativ o sută au solicitat îngrijiri medicale. Mai multe explozii au zguduit centrul orașului. Se raportează că rachetele au lovit o clădire de birouri, iar clădirile rezidențiale au fost și ele avariate. Another video of #Russia's airstrike on #Vinnytsia. […]