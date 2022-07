A treia alertă cu bombă în Chișinău de dimineață. De această dată, Curtea Supremă de Justiție este ținta

17:50

O parte din vestul Europei a continuat să lupte în acest weekend contra incendiilor forestiere devastatoare, o consecinţă a unui val de căldură care, potrivit meteorologilor, ar putea doborî mai multe recorduri de temperatură la începutul săptămânii viitoare. În sud-vestul Franţei, potrivit Digi24.ro, mobilizarea pompierilor a continuat pentru aducerea sub control a incendiilor. În Gironde, aproape […]