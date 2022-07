Cea mai mare bază aeriană din Marea Britanie a fost închisă din cauza temperaturilor extreme

11:00

Un star de la Manchester City câștigă 7.35 milioane de euro pe an, dar are telefonul crăpat. "Explicația" sa Ryiad Mahrez a surprins de câteva ori cu faptul că are un telefon spart, deși câștigă o sumă uriașă la Manchester City. Mijlocașul ofensiv din trupa lui Pep Guardiola a postat pe rețelele sociale o imagine în timp ce își face un selfie în oglindă, cu telefonul spart. El a dat și o explicație amuzantă. "Da, știu", a scris Mahrez, alături de acea poză, împreună cu niște emoticoane. Riyad Ma...