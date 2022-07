Val de căldură în Marea Britanie: Se anunţă cea mai călduroasă zi din istorie, cu maxime de până la 42 grade

Marea Britanie va avea cea mai călduroasă zi din istorie, cu temperaturi care vor atinge marţi până la 42C (107,6). Luni, în Suffolk s-a atins o temperatură maximă de 38,1 C, cu puţin sub recordul britanic de 38,7 C stabilit în 2019. Ţara Galilor s-a confruntat cu cea mai caldă zi înregistrată vreodată, 37,1 C. […] Articolul Val de căldură în Marea Britanie: Se anunţă cea mai călduroasă zi din istorie, cu maxime de până la 42 grade apare prima dată în ea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de EA.md