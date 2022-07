UE va acorda alte 500 de milioane de euro pentru a cumpăra arme Ucrainei

10:30

Nivelul dolarului american este la cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii. Astfel, monedele din întreaga lume se devalorizează, iar economia globală are de suferit. Totul este influențat, de la costul unei vacanţe în străinătate la profitabilitatea companiilor multinaţionale, scrie The New York Times. Dolarul reprezintă aproximativ 90% din toate tranzacţiile valutare ce însumează […]