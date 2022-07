Ministru german: „A avea încredere în Putin că va elibera Marea Neagră este ca și cum ai crede în Moș Crăciun”

14:20

La Comrat în aceste momente are loc un protest. Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și arăta dezacordul cu privire la creșterea prețurilor din ultima perioadă. Publicația Nokta transmite live evenimentul. „Nu rămâneți în casă oameni buni, chemați-vă și vecinii”, a spus un manifestant. The post LIVE Protest la Comrat: oamenii, nemulțumiți de creșterea prețurilor appeared first on NewsMaker.