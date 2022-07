Uniunea Europeană, donație pentru transportul public din Chișinău

Republica Moldova a primit 680 de recirculatoare bactericide care urmează a fi instalate în circa 400 de unități de transport public. Echipamentele, achiziționate în cadrul proiectului UE „MOVE IT like Lublin” pentru modernizarea sistemului de transport public al municipiului Chișinău, au costat peste 80 de mii de euro. Ambasadorul Jānis Mažeiks a ținut să menționeze că Uniunea Europeană este alături de cetățenii Republicii Moldova, iar locuitorii capitalei, la fel, se numără printre cei ale căror standarde de viață și confort trebuie să fie îmbunătățite. „Din acest motiv, considerăm Proiectul „MOVE IT like Lublin" o inițiativă de importanță majoră pentru municipiul Chișinău, iar colaborarea eficientă cu Echipa Europa va asigura implementarea celor mai bune practici în domeniul mobilității urbane și transformării sistemului de transport public în unul mult mai sigur pentru sănătatea oamenilor, eficient, durabil și prietenos cu mediul ambiant”, a declarat, Ambasadorul Uniunii Europene. Proiectul „MOVE IT like Lublin" - Inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană, este implementat în baza unui parteneriat între Primăria Chișinău și Primăria orașului Lublin din Polonia. Proiectul va fi implementat până în anul 2025 și va oferi sprijin pentru a transforma serviciile de transport public din oraș într-un sistem de transport mai incluziv, mai sigur, mai rezistent și mai durabil. Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.500.000 euro, dintre care 3.325.000 euro este contribuția Uniunii Europene în formă de grant, iar 175.000 euro sunt alocați de către Primăria municipiului Chișinău. Articolul Uniunea Europeană, donație pentru transportul public din Chișinău apare prima dată în InfoPrut.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de InfoPrut