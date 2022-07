Medalii pentru România și Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Fizică

12:10

Un contract cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale la un preț mai mic a fost imposibil, a declarat președintele R. Moldova Maia Sandu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune, potrivit deschide.md. Întrebată de moderator dacă nu-i pare rău de faptul că nu a plecat la Moscova pentru a negocia contractul cu Gazprom, șeful statului a dat un răspuns negativ. „Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv din cauza că nu s-au dezvoltat între timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice”, a precizat Sandu. Maia Sandu s-a referit și la reprezentanții opoziției care anunțau că prețul la gaze naturale pentru R. Moldova este unul exagerat de mare. „Cei care povestesc despre contract, de ce nu au semnat contracte pe termen lung? Dacă au slujit Moscovei în loc să slujească propriilor cetățeni?”, a mai adăugat șeful statului. Recent, Moldovagaz și-a modificat cererea către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind majorarea tarifului la gaz și solicită o ajustare mai semnificativă a prețurilor reglementate. Acest lucru se întâmplă la doar 12 zile de la precedenta solicitare de majorare cu 45% a preţurilor la gaze, dar care așa și nu a fost examinată și aprobată de către ANRE. Potrivit solicitării Moldovagaz, preţul mediu ale gazelor livrate consumatorilor ar urma să crească cu circa 45%: de la 16.254 lei cât este în prezent, la 26.314 le pentru o mie de metri cubi. Ținând cont de TVA-ul de 8%, prețul reglementat pentru consumatorii casnici ar urma să ajungă la 29.488 lei pentru o mie de metri cubi sau 29,49 lei pentru un metru cub, de aproape șapte ori mai mare decât tariful de anul trecut. Articolul Maia Sandu: Nu ne vindem doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine apare prima dată în InfoPrut.