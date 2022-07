FOTO Transportul public din Chișinău va fi echipat cu recirculatoare bactericide, urmare a unei donații UE

10:40

Reprezentanții Poliției de Frontieră anunță, pe 17 iulie, că în punctul de trecere al frontierei Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova se înregistrează un flux ridicat de mașini. Odată cu aceasta a crescut și timpul de așteptare pentru călători. Polițiștii de frontieră menționează că pentru autorizarea ieșirii din țară sunt prezente circa 80 de […]