Foarte beat, dar pe motocicletă în sat. Un bărbat a fost depistat cu 1.68 mg/l de alcool în aerul expirat

11:30

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban sugerează că birourile din clădirea Primăriei ar fi ascultate. Ceban susține că în timpul verificărilor după alertele cu bombă de la sfârșitul săptămânii trecute, ar fi fost găsite obiecte suspecte. Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram. „Ieri am avut alertă cu bombă și am găsit lucruri interesante în tavan, în cabinetul … Articolul Ion Ceban susține că ar fi fost ascultat în cabinetul său: Am găsit lucruri interesante în anticameră apare prima dată în ZUGO.