O femeie din SUA s-a trezit după 2 ani din comă și și-a identificat atacatorul

Luna Plină din Capricorn din 13 iulie: singura Lună Plină din an ne atrage atenția asupra rezultatelor eforturilor noastre. Punem în balanță implinirile noastre, mai ales cele de natură profesională, transmite avantaje.ro Dacă acum șase luni am început ceva, săptămâna aceasta facem un bilanț important: vedem cât și cum am învățat și vom lua măsurile de rigoare. Vom pune în balanță trecutul versus viitorul, ne vom gândi care ne sunt prioritățile: ori e viața de familie pe primul loc, ori e viața...