Într-un nou moment de delir la televiziunile rusești, un politolog a cerut în direct la postul Rossyia-1 uciderea întregului guvern al Ucrainei și al parlamentului țării, prezentatoarea emisiunii vorbind și despre nevoia de a merge „până la Varșovia". „Zelenski nu va semna niciodată niciun fel de capitulare. Asta este clar deja. Ar trebui să ne [...]