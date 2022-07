Lumea-n palmă | O nouă criză pentru „Super Mario”, campionii încălcării legislației UE și rezultatele unei vizite controversate

17:00

Peste 100 de oameni au fost pe acoperișul celei de-a doua ediții #ROOFOFFLINE din această vară, eveniment marca AGORA. La înălțime, cu o superbă priveliște în care orizontul orașului se împletește cu nuanțele purpurii ale apusului, am ascultat muzică bună, ne-am distrat, am împărțit cadouri la tombolă, am descoperit cărări nebătătorite și tare ne-am dorit ca seara să nu se încheie. Dar am rămas cu amintiri și le depănăm aici.