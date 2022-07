Marina Ovsiannikova a fost reținută, la două zile după ce a protestat lângă Kremlin

15:50

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a prezentat, 15 iulie, la Procuratura Anticorupție. Contactată de NM, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, a declarat că fostului șef de stat ar urma să-i fie înmânat demersul și materiale privind prelungirea măsurii preventive sub forma de arest la domiciliu, pe un termen de 30 […] „Spurcăciune! Iuda!". Dodon, după ce a fost huiduit când s-a prezentat la procuratură: „PAS le dă bani să vină să urle"