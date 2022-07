Vitamina C, bună pentru un ten frumos

Cu siguranță ai auzit de o mulțime de ori cît de bună este vitamina C pentru ten. Dacă însă nu ești convinsă de acest lucru și vrei să afli mai multe, atunci acest articol este pentru tine.Cînd vorbim despre beneficiile vitminei C pentru ten, vorbim despre un plus de luminozitate, corectarea petelor pigmentare și protejarea intensă a tenuluiVitamina C este folosită din ce în ce mai des în

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md