Estimările FMI privind economia mondială vor fi „semnificativ mai rele”. „E vorba de şocuri după şocuri care ne afectează serios”

13:50

Săptămâna trecută, Direcția generală locativ-comunală și amenajare din capitală a început lucrările de dezinfecție și deratizare în subsoluri și camere de acumulare a deșeurilor. S-a intervenit în 137 de blocuri de locuit din sectorul Ciocana, pe o suprafață de circa 80 de mii de metri pătrați. Săptămâna curentă, sunt planificate...