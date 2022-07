Europa, afectată de un nou val de căldură extremă: incendii în Franța, Spania și Portugalia

15:40

Soția opozantului rus Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a fost la Chișinău. Pe pagina sa de Instagram, aceasta a relatat că a fost reținută la aeroport pentru verificări suplimentare, iar ulterior ar fi fost filată și a întrebat-o pe președinta Maia Sandu de ce a fost nevoie să fie urmărită. Contactați de NM, reprezentanții Președinției au […]