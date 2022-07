Ce cred deputații din opoziție despre activitatea ”Guvernului Gavrilița”

18:50

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana au examinat astăzi demersul privind prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 60 zile, aplicată în privința Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo. „Prin urmare, în rezultatul examinării, magistrații au dispus admiterea parțială a demersului și au prelungit măsura preventivă sub formă de ... Stoianoglo rămâne sub control judiciar