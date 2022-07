ISW: Putin vrea să captureze Harkow

19:50

Presa italiană a făcut anunțul: Jose Mourinho l-a convins pe Paulo Dybala să semneze cu AS Roma După ce s-a despărțit de Juventus, Paulo Dybala (28 de ani) a atras interes din partea mai multor echipe, în special din Serie A. Pe lista formațiilor interesate de starul argentinian se află și AS Roma. Gruparea capitolină este din ce în ce mai aproape de a-l transfera pe Dybala, mai ales după ce fotbalistul și-a redus pretențiile financiare. Conform ziarului italian Corriere dello Sport, AS Roma l-a...