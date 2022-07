O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul din Chișinău: toate persoanele au fost evacuate

14:10

În ultimul an, în Republica Moldova s-a înregistrat un deficit de circa 2 300 cadre didactice. Cea mai mare lipsă de profesori și învățători se înregistrează în localitățile rurale. Informația a fost confirmată, pe 15 iulie, de către ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală. „Noi ne dorim și am alocat și în acest an mai […] The post În Republica Moldova se înregistrează un deficit de 2 300 cadre didactice. Majoritatea – la sate appeared first on NewsMaker.