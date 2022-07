Inteligența albinelor îi uluiește pe oamenii de știință. Cum au fost învățate să numere și să recunoască chipuri umane

19:20

Un bărbat a murit după ce a fost zdrobit de un copac căzut pe Bulevardul Ucrainei din Moscova. Imaginile video au fost difuzate de procuratura din capitala Rusiei. „În seara The post VIDEO Un bărbat a murit la Moscova, după ce un copac a căzut peste el, pe Bulevardul Ucrainei first appeared on NEXTA.