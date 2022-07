Presa: un avion al Ucrainei s-a prăbușit în Grecia (VIDEO)

11:50

Deputata Partidului „ȘOR” Marina Tauber a plecat în Israel pentru a efectua o examinare medicală. Cel puțin aceasta declară parlamentara, după ce internauții au publicat o imagine cu aceasta din aeroportul din Tel-Aviv. Vizita în afara țării a parlamentarei are loc chiar dacă acesteia i-a fost aplicată interdicția de a părăsi țara. Pentru NM, reprezentanții Procuraturii Generale […] The post Marina Tauber a plecat în Israel, deși are interdicție de a părăsi R. Moldova. Explicația Procuraturii appeared first on NewsMaker.