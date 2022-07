Procurorii din R. Moldova și România, discuții privind crearea unor echipe comune de anchetă privind criminalitatea financiară

18:20

Un grup de cetățeni americani de origine română cer Statelor Unite, Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene, țărilor responsabile și organizațiilor internaționale să analizeze și să dispună anularea consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov referitoare la România. „România este un membru activ al Alianței Nord-Atlantice și un aliat loial al Statelor Unite. Republica Moldova este ruptă din Basarabia, o provincie românească invadată și anexată de USSR împreuna cu Bucovina de Nord în 1940 în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Acel pact sinistru a fost denunțat chiar și de semnatari, Rusia și Germania, dar consecințele lui tragice pentru România nu au fost niciodată remediate”, au scris semnatarii în document. Aceștia reamintesc că granitele României moderne au fost stabilite la conferința de pace de la Paris de la sfârșitul Primului Război Mondial în urma unor ample tratative internaționale și a recomandărilor președintelui american Woodrow Wilson. „Conflictul actual din Europa de Est reprezintă o nouă provocare a Rusiei la adresa siguranței Europei și a păcii și ordinii internaționale. Trebuie restaurată pacea, dar o pace ancorată în justiție și redresare istorică! Cerem insistent Statelor Unite, Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene, țărilor responsabile și organizațiilor internaționale preocupate de pacea și soarta lumii să analizeze și să dispună anularea consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov referitoare la România. În calitate de cetățeni informați, suntem gata să contribuim la îndreptarea acestei injustiții istorice prin toate mijloacele, cunoștințele și posibilitățile noastre”, mai scrie în document. În final, semnatarii menționează că, după dizolvarea URSS-ului, Senatul american a aprobat Rezoluția 148 din 26 iunie 1991 în care afirmă că teritoriile românești anexate de Moscova în 1940 trebuie să-și aleagă liber țara căreia vor să-i aparțină. Semnatarii documentului sunt Nicholas Dima, fost deținut politic, analist, Committee Coordinator, American-Romanian Ad Hoc Committee of New York, Mirela Roznoveanu, Writer-Journalist, Ad Hoc Committee secretary, New York, Cristi Boghian, Producer and Manager, Romanian TV, NY și Grigore Culian, Editor, New York Magazin. Articolul Scrisoare deschisă de la New York: Cerem SUA, ONU, UE, țărilor și organizațiilor preocupate de pacea și soarta lumii să anuleze consecințele Pactului Ribbentrop-Molotov apare prima dată în InfoPrut.