Angajatul Comitetului Executiv din Găgăuzia, reținut pentru trucarea licitațiilor, plasat în arest la domiciliu

10:30

Majoritatea deputaților prezenți astăzi la ședința Parlamentului poartă măști de protecție împotriva COVID-19. Șeful Legislativului a salutat această decizie și i-a îndemnat pe toți să o facă. „Mă bucur că majoritatea deputaților s-au conformat noilor cerințe de a purta în sala de ședințe măști. Îi îndemn și pe cei care mai meditează să se alăture […] The post Majoritatea deputaților, cu măști în sala de plen a Parlamentului: Grosu: „Îi îndemn și pe cei care mai meditează” appeared first on NewsMaker.