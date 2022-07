Lansarea Mișcării Alternativă Națională întârzie din cauza războiului din Ucraina? Ceban: „Ne vom întoarce când totul se va calma”

10:10

Parlamentul se reunește pe 15 iulie într-o nouă ședință de plen a Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse 10 proiecte de legi, printre care și cel de ratificare a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale". Un alt proiect care […]