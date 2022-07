Igor Grosu, despre cazul Iuliei Navalnaia: Putea fi urmărită de Serviciile Secrete ale Rusiei

08:40

Fostul ministru britanic al Finanţelor Rishi Sunak a câștigat prima rundă a alegerilor pentru șefia guvernului britanic și Partidului Conservator, iar candidaţii Nadhim Zahawi şi Jeremy Hunt au fost eliminaţidin cursă, scrie gândul.ro. Rishi Sunak a obţinut 88 de voturi, urmat de secretarul de stat însărcinat cu Comerţul Penny Mordaunt (67 de voturi) şi ministrul de Externe Liz […] The post Rishi Sunak a câștigat prima rundă a alegerilor pentru șefia guvernului britanic appeared first on NewsMaker.