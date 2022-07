Trafic intensiv la frontierele Sculeni și Leușeni. Zeci de mașini așteaptă să iasă din Moldova

08:10

Premierul Italiei, Mario Draghi, își va da demisia joi seară. Președintele italian Sergio Mattarella a refuzat demisia premierului Mario Draghi, a anunțat Președinția Republicii într-un comunicat de presă, relatează Hotnews. „Președintele Republicii nu a acceptat demisia Președintelui Consiliului și l-a invitat să se prezinte în parlament (…) pentru a avea loc o evaluare a situației"