Ceslav Ciuhrii – noul proprietar al Radio Noroc și Noroc TV: „Vom aduce pe piață un canal media demn”

Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit pe 13 iulie cu acordeonistul Radu Rățoi și i-a înmânat titlul onorific de „Maestru în Artă", pe care i l-a conferit la începutul acestui an, cu prilejul Zilei Naționale a Culturii. „M-am bucurat să-l cunosc pe Radu Rățoi, un tânăr perseverent și talentat, care studiază la Academia Daneză Regală […]