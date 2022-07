VIDEO Mama Lizei, fetița cu sindrom Down care a murit în atacul de la Vinița, încă nu a aflat că fiica ei nu mai este.

17:40

Caravana Moldova Eco Energetică lansată în cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova) a ajuns deja în 16 orașe și municipii din Republica Moldova. Lista orașelor/municipiilor vizitate: Briceni Edineț Drochia Telenești Călărași Bălți Glodeni Fălești Ungheni Orhei Criuleni Ceadîr Lunga Cahul Taraclia Vulcănești Momentan în cadrul […] Articolul Caravana Moldova Eco Energetică a ajuns deja în 16 orașe și municipii din Republica Moldova apare prima dată în ea.md.