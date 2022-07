Ping-pong între Chicu și Nemerenco. Mărul discordiei – transmiterea mai multor proprietăți din gestiunea Ministerului Sănătății în cea a APP

17:40

Președintele Moldovagaz Vadim Ceban susține că proiectul de hotărâre privind noul preț la gazele naturale, publicat pe 14 iulie de ANRE, va duce la acumularea în continuare a abaterilor de la tarif. Aceasta, potrivit lui Ceban, este din cauza prețurilor care nu ar acoperi costurile serviciilor de transport, distribuție și furnizare. Ceban a menționat că, […]