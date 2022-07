Detalii privind atacul de la Căușeni, soldat cu o persoană rănită

12:10

Parchetul General din Rusia a declarat vineri drept „indezirabile„ activităţile în ţară a patru organizaţii străine Bellingcat Ltd., Stitching Bellingcat, The Insider şi Institutul CEELI pentru promovarea statului de drept, relatează EFE şi Meduza.io, preluată de Agerpres. Măsura presupune interzicerea tuturor tipurilor de activităţi ale acestor organizaţii, dintre care două, Stitching Bellingcat (din Ţările de Jos) şi grupul media The Insider (înregistrat în Letonia) fuseseră deja declarate „ag...