Comisia Europeană a adoptat al șaptelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care interzice importul de aur rusesc

16:10

Pe 13 iulie 2022, procurorii i-au înaintat învinuirea fostului director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin. Acestuia îi este incriminată organizarea falsului în acte publice. Cu mai multe detalii în acest sens a venit pe 14 iulie, Procuratura Anticorupție. Fostul director SPPS, în martie 2020, făcând uz de superioritatea funcției și gradului […] The post Fostul director al SPPS, Iaroslav Martin, pus sub învinuire: pledează nevinovat și refuză să facă declarații appeared first on NewsMaker.