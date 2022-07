Start admitere la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru cetățenii Republicii Moldova

10:10

Marți seara am făcut cunoștință cu o familie de tineri elvețieni, care din luna octombrie 2021 s-au mutat să trăiască în Moldova. Nu, nu sunt exponenții unei bănci elvețiene sau ai unei mărci de ceasuri, sunt o familie cu 4 copii, cel mai mic încă nu are un an, cel mai mare având 8 ani....