Boala cumplită de care suferă Jennifer Aniston

16:50

Ion Chicu crede că Maia Sandu nu are oameni competenți la punctele cheie. ”Eu nu aș vrea să aduc unele informații despre dependența Maiei Sandu de multe în acest partid, The post Ion Chicu susține că nu ar fi atât de categoric ce tolerează și ce nu tolerează Maia Sandu. first appeared on NEXTA.