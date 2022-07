Miniștrii vor participa la Conferința donatorilor Platforma de Sprijin a Republicii Moldova, organizată la București

15:20

Ofițerul de la Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, care a fost reținut ieri a fost pus sub învinuire pentru trafic de influență. După înaintarea învinuirii, procurorii anticorupție au înaintat demers către judecătorul de instrucție pentru aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile. „Ofițerul SPIA este […]