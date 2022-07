Maia Sandu a discutat problemele raionului Taraclia cu președintele acestuia

13:00

Proiectul noului Cod electoral al Republicii Moldova a fost înregistrat în Parlament sub nr.288 din 13 iulie 2022 și urmează a fi examinat în fond.Propunerile acceptate de deputați și înregistrate oficial sub forma unui proiect de lege, au fost elaborate inițial de Comisia Electorală Centrală. Proiectul are drept scop perfecționarea cadrului legislativ electoral și cel conex în conformitate cu