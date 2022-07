FOTO Cu cătușe pe mâini, notara lui Plahotniuc, a fost extrădată în Republica Moldova

22:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-o emisiune de la Moldova 1 că semnarea unui contract cu Gazprom de livrare a gazelor naturale către Republica Moldova la un preț mai mic a fost imposibil. Totodată, șefa statului a spus că nu regretă faptul că nu a plecat personal la Moscova pentru a negocia cu […] The post Maia Sandu: „Nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine” appeared first on NewsMaker.